معمّرة مصرية تتبرع بـ"تحويشة عمرها" لمصر وتطلب لقاء السيسي

ناشدت الحاجة المصرية فهيمة التي تخطّت الـ110 سنوات من عمرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءها والإصغاء إليها في جملة من القضايا التي لا يمكن معالجتها إلا بجهود الرئيس.

الإعلامي تامر عبد المنعم، انضم بدوره إلى نداء الحاجة فهيمة، وطالب الرئيس السيسي بلقائها، ولاسيما بعد أن تبرعت بـ30 ألف جنيه "حوّشتها" طيلة قرن من الزمن وقررت تحويلها لصندوق تحيا مصر.



وقال عبد المنعم، خلال برنامجه "العاصمة" على قناة "العاصمة"، "إن الحاجة فهيمة عمرها 110 سنوات ومحبة لمصر".

وأضاف: "طلبت الست فهيمة تشوف الرئيس وإحنا بنوصل الرسالة، ويا رب الرئيس يوافق على طلب الحاجة فهيمة".

المصدر: مواقع مصرية