الحوار الكامل بين العاهل الأردني ونائب الرئيس الأمريكي

نشر الديوان الملكي الأردني على حسابه في تويتر نص الحوار الذي دار بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلاب زيارة الأخير إلى عمان أمس.

وأوضح العاهل الأردني أن بلاده متمسكة بحل الدولتين، وبالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.. فماذا كان الرد الأمريكي؟