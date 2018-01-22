 
مباشر

الحوار الكامل بين العاهل الأردني ونائب الرئيس الأمريكي

أخبار العالم العربي

الحوار الكامل بين العاهل الأردني ونائب الرئيس الأمريكي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrul

نشر الديوان الملكي الأردني على حسابه في تويتر نص الحوار الذي دار بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلاب زيارة الأخير إلى عمان أمس.

وأوضح العاهل الأردني أن بلاده متمسكة بحل الدولتين، وبالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.. فماذا كان الرد الأمريكي؟

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة