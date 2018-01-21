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لافروف يبحث مع تيلرسون الوضع في عفرين

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث مع تيلرسون الوضع في عفرين
www.mid.ru
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف قد بحث في مكالمة هاتفية السبت مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون الوضع في عفرين السورية، وآخر التطورات في الشرق الأوسط وقضايا أخرى.

وذكرت الخارجية الروسية أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكي، وأن الوزيرين أكدا خلالها على ضرورة دفع التسوية السورية تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أشارا إلى أهمية مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المزمع بمشاركة واسعة من مختلف الأطراف السورية.

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وذكرت الخارجية الروسية أن لافروف وتيلرسون قد بحثا كذلك جملة من القضايا الأخرى ذات الأهمية المشتركة، واتفقا على ضرورة استمرار الاتصالات.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

 

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