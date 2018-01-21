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لواء مصري يكشف عن سر التحالف بين مصر وإريتريا وشراء مقاتلات رافال

أخبار العالم العربي

لواء مصري يكشف عن سر التحالف بين مصر وإريتريا وشراء مقاتلات رافال
رئاسة الجمهورية المصرية
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كشف الخبير الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج عن سر تحالف مصر وإريتريا، موضحا أن القاهرة تريد إريتريا حليفا استراتيجيا عوضا عن اليمن التي سيطر عليها الحوثيون.

وفي حديث لفضائية "أون لايف" قال: "إريتريا منحت مصر مساحة وقدما في البحر الأحمر، وأصبح لنا وجود مقنن فيما يتعلق بالصيد وتبادل المنفعة والحصول على التسهيلات، فضلا عن تأمين الاتجاه الاستراتيجي".

"زيارات رئيس إريتريا، ورئيس وزراء إثيوبيا، ونائب الرئيس الأمريكي للقاهرة، تعبر عن نشاط سياسي مكثف لمصر يصب في مصلحة الأمن القومي".

"مصر كانت تعتمد على اليمن في الأمور اللوجستية في البحر الأحمر، إلا أن الأوضاع تعقدت مع بدء ظاهرة القرصنة الصومالية، ما أثر سلبا على قناة السويس".

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"الفترة الماضية لم يكن لنا قوى في هذه المنطقة، حيث أن الصومال لم تعد معنا وكذلك اليمن بعد سوء الأوضاع هناك، وهذا هو سر شراء مصر للرافال والمسترال في الفترة الماضية لكي يكون لنا تواجد قوي هناك".

المصدر: المصري اليوم + مواقع مصرية

 

 

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