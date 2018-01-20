مصر تكشف لإثيوبيا عن مركز تنبؤ "نهر النيل"

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن الوزير محمد عبد العاطي عقد جلسة مباحثات بمقر الوزراة مع نظيره الإثيوبي الدكتور بيكيلي سيلاشي والوفد المرافق له.

وذلك فى إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وأثيوبيا وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن جلسة المباحثات شهدت مناقشة الموقف التنفيذي لمذكرة التفاهم بين الوزارتين في مجال ادارة الموارد المائية والتدريب ورفع القدرات الفنية وكذلك البحث العلمي في مجال النمذجة الرياضية وإنشاء المعامل الهيدروليكية.

وكشف محمد عبد العاطي للوزير الأثيوبي عن مركز التنبؤ والإدارة المركزية للرصد والاتصالات بالوزارة للتعرف على الجهود التي تبذلها مصر في سبيل تحقيق أفضل استفادة من كمية المياه التي تصلها من نهر النيل الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه.

من جانبه قال الوزير الإثيوبي إنه تجري حاليا مراجعة التصميمات التي أعدها الجانب المصري لمعمل الهيدروليكا والنماذج وإنه سيتم ترشيح أعضاء من الجانب الإثيوبي للجنة الفنية المشتركة.

من جهة أخرى عرض الوزير المصري مجالات التعاون الممكنة مع الجانب الإثيوبي مثل تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات في البلدين وتبادل البحوث العلمية في مجال إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام المياه ونظم الري الحديث وإعادة استخدام المياه.

المصدر: وكالات