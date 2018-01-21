سقوط 4 قذائف من سوريا على كليس التركية

أصيب شخص بجروح طفيفة، فجر الأحد جراء سقوط 4 قذائف صاروخية من الأراضي السورية على مدينة كليس جنوبي تركيا.

وقال محمد تكين أرسلان والي كليس للأناضول، إن قذيفتين أصابتا أحد المنازل كما أصابت قذيفة ثالثة محلا تجاريا، وسقطت الرابعة في أرض خالية.

وأشار إلى أن شخصا أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا إحدى القذائف نقل على إثرها إلى مستشفى المدينة.

وأوضح أرسلان أن قوات الأمن التركية ردت بالمثل على مصادر القذائف.

إصابة شخص جراء سقوط قذائف من سوريا على "كليس" التركية ... سقطت على المدينة عند الساعة 01.40 بالتوقيت المحلي (22.40 تغ) من فجر اليومhttps://t.co/Goys4DkCSupic.twitter.com/O7xqR7UljH — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 21 января 2018 г.

Kilis kent merkezinde bir mahalleye 3 roket düştü https://t.co/t9CIUuMpuepic.twitter.com/iXNzAxrW2i — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 20 января 2018 г.

المصدر: الأناضول

نتاليا عبدالله