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الأناضول: قوات "الجيش السوري" الحر تدخل عفرين وتبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق فيها

سقوط 4 قذائف من سوريا على كليس التركية

أخبار العالم العربي

سقوط 4 قذائف من سوريا على كليس التركية
تويتر ، الأناضول
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أصيب شخص بجروح طفيفة، فجر الأحد جراء سقوط 4 قذائف صاروخية من الأراضي السورية على مدينة كليس جنوبي تركيا.

وقال محمد تكين أرسلان والي كليس للأناضول، إن قذيفتين أصابتا أحد المنازل كما أصابت قذيفة ثالثة محلا تجاريا، وسقطت الرابعة في أرض خالية.

وأشار إلى أن شخصا أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا إحدى القذائف نقل على إثرها إلى مستشفى المدينة.

وأوضح أرسلان أن قوات الأمن التركية ردت بالمثل على مصادر القذائف.

المصدر: الأناضول 

نتاليا عبدالله

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