قرار ترامب حول القدس يخيم على جولة بنس في المنطقة

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى العاصمة الأردنية عمان، قادما من القاهرة حيث أجرى محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع أن يجري المسؤول الأمريكي مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، محطته الثالثة.

جدير بالذكر أن الحكومة الأردنية اعتبرت في الـ6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن قرار ترامب المتعلق بالقدس، يشكل "خرقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة"، وحذرت من تداعيات خطيرة للقرار.

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يذكر أن السلطة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أن نائب الرئيس الأمريكي شخص غير مرحب به في فلسطين، الأمر الذي سيلغي زيارته إلى الأراضي الفلسطينية.

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ويعرف بينس بميوله لإسرائيل في شتى المجالات وهو أحد المؤيدين لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي