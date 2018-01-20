السيسي يبحث مع بنس قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مع مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مستجدات القضية الفلسطينية بما فيها قرار الرئيس الأمريكي، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال مراسل RT في القاهرة، إنه جرى التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة "التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن تحقيق السلام في المنطقة سيسفر عن واقع جديد يؤدي إلى إفساح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها، فضلا عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية لتبرير أفعالها".

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وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان، سبل تعزيز وتنمية العلاقات الاستراتيجية الثنائية على كافة المجالات، ومجمل التطورات على الساحة الإقليمية، مؤكدين ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات المشتعلة في عدد من دول المنطقة، تحفظ وحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية وتصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

المصدر: RT

إياد قاسم