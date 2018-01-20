نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى القاهرة

وصل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، في مستهل زيارة إقليمية، وكان في استقباله بعثة السفارة الأمريكية في مصر.

ومن المرتقب أن يلتقي بينس في مصر مع عدد من كبار المسؤولين لبحث التعاون الثنائي بين البلدين حول عدد من القضايا.

وكان البيت الأبيض أعلن أن بنس، سيقوم بجولة في المنطقة، للفترة 20 - 23 يناير/ كانون الأول الجاري ستشمل مصر والأردن وإسرائيل.

المصدر: وكالات

علي جعفر