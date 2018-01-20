التحالف العربي: اعترضنا صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون نحو نجران

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراضه صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة نجران جنوبي المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف العربي رصدت ظهر السبت عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه مدينة نجران، بطريقة متعمدة تستهدف مناطق آهلة بالسكان، وتم اعتراضه وتدميره، حسبما أفادت وكالة واس.

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وأشار المالكي، إلى أن "هذا العمل العدائي من قبل الحوثيين، يثبت تورط إيران في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

ودعا المالكي المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالة لوقف ما وصفه بـ "انتهاكات إيران وتهريبها صواريخ باليستية، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحد صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: واس