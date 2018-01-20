ألمانيا تعلّق تصدير الأسلحة للدول المنخرطة في حرب اليمن

أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة عن تعليق تصدير الأسلحة للدول المنخرطة في حرب اليمن وبينها السعودية والإمارات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن مجلس الأمن الاتحادي لا يمنح حاليا تراخيص تصدير الأسلحة في ظل الخلاف بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل ائتلاف حاكم.

وكانت السعودية والإمارات بين الدول العشر الأولى التي أصدرت الحكومة الألمانية تراخيص تزويدها بالأسلحة.

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يشن عملية عسكرية واسعة النطاق في اليمن منذ مارس 2015، تدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وبين دول التحالف الأردن ومصر والبحرين والكويت والإمارات والمغرب والسودان والسنغال.

المصدر: dw.com.ar

نتاليا عبدالله