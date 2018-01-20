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مستشار ولي عهد أبو ظبي": السيسي سيفوز برئاسة مصر لفترة ثانية بنسبة 99%

أخبار العالم العربي

مستشار ولي عهد أبو ظبي
Reuters
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اعتبر عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي للشؤون السياسية سابقا، أن فرصة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية لا جدل فيها.

وفي تغريدة على التويتر قال:

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أمس الجمعة، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في مصر لولاية ثانية.

وقال السيسي، إنه بذل قصارى جهده في الفترة التي قضاها رئيسا للجمهورية في خدمة مصر، وأضاف: "إن كان المصريون يريدون رد الجميل، فعليهم أن ينزلوا لصناديق الاقتراع ويختاروا من يشاؤون".

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية هذا العام على مدى ثلاثة أيام من الـ26 وحتى الـ28 من مارس.

وانتخب السيسي رئيسا لمصر سنة 2014 بعد عام من الإطاحة بسلفه محمد مرسي وسط احتجاجات شعبية كبيرة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.

المصدر: وكالات

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