إصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية إصابة 8 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهات عند نقاط التماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة في جمعة الغضب السابعة.

وأكد الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة إصابة مواطنين اثنين بجراح متوسطة في القدم شرق مدينة غزة، وآخر شرق جباليا، فيما جاءت الإصابات الأخرى نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي جنوب قطاع غزة أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المتظاهرين شرقي بلدة القرارة شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في تلك المنطقة.

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وتدور مواجهات بين الشبان الفلسطينيين من جهة والجنود الإسرائيليون من جهة أخرى شرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، إضافة إلى مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان.

وتأتي التظاهرات والمواجهات، للجمعة السابعة على التوالي رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.

المصدر: معا + المركز الفلسطيني للإعلام

هاشم الموسوي