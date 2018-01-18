تشكيل خلية إسرائيلية لقتل الفلسطينيين

دعا جنود في الجيش الإسرائيلي إلى تشكيل وحدة خاصة للانتقام من الفلسطينيين عقب مقتل مستوطن جنوب مدينة نابلس الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "معاريف" إن "جنديا إسرائيليا شكّل خلية لأجل تنفيذ عمليات انتقام ضد الفلسطينيين".

وأشارت الصحيفة إلى أن مجندا انضم للخدمة في مقرات الجيش في تل أبيب قبل شهر فقط، بادر إلى توزيع مناشير يدعو فيها للانضمام إلى شبكة أسّسها على الفيسبوك وكتب أن الهدف منها هو الانتقام (والرد على القتل الفظيع في حفات جلعاد، وانتقاما على سفك دماء الحاخام رازئيل شيفاح).

وذكر المنشور أن الخلية "تسعى لتقديم طلب إلى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية كي يعيد (الوحدة 101)، من جديد.

إقرأ المزيد

وجاء في المنشور أيضا، "نأمل ونعتقد أن وحدة كهذه تستطيع حل الكثير من المشاكل الأمنية القائمة اليوم في الدولة"، وأكد المنشور انضمام 20 شخصا لإعادة تشكيل هذه الوحدة.

من جهته، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ردا على المنشور، العثور على المناشير المحرضة لجرائم قومية عنصرية مثل الانتقام عقب مقتل الحاخام رازئيل شيفاح.

وذكر المتحدث أن تحقيقا فتح في القضية، واعتقل جندي يشتبه بإعداده المناشير وتوزيعها في المعسكرات.

المصدر: معا

هاشم الموسوي