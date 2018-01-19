لافروف يلتقي مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في نيويورك اليوم.

وجرى اللقاء بين لافروف والجعفري داخل الأبواب المغلقة، على هامش أعمال اجتماعين في مجلس الأمن الدولي بنيويورك.

وشارك لافروف يومي 18-19 يناير/ كانون الثاني في اجتماعين لمجلس الأمن، الأول حول قضايا منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والثاني بخصوص الأمن في أفغانستان وآسيا الوسطى.

وعقد كبير الدبلوماسية الروسية عددا من الاجتماعات الثنائية، على رأسها لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان والكويت.

المصدر: تاس

علي جعفر