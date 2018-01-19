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تحذيرات من تدخل أمريكي في الانتخابات العراقية

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تحذيرات من تدخل أمريكي في الانتخابات العراقية
Reuters Saad Shalash
العاصمة العراقية بغداد
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حذرت عواطف نعمة النائب عن ائتلاف دولة القانون اليوم من ما أسمتها "محاولات السفارة الأمريكية للتدخل" في الانتخابات التشريعية العراقية.

وقالت نعمة وهي نائب عن ائتلاف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي إن "رائحة التدخلات الأمريكية في الانتخابات بدأت تفوح من الآن من خلال البيان الذي أصدرته السفارة الأمريكية والذي بدأت من خلاله بتمهيد الأرضية للتلاعب بالنتائج وفق ما ينسجم مع سياساتها ومصالحها".

وأضافت نعمة أن ادعاء واشنطن "بأنها سترسل ستة مستشارين لمساعدة مفوضية الانتخابات ليس إلا مقدمة للتدخل والتلاعب بالنتائج"، وفق بيان نشرته "السومرية نيوز".

واعتبرت أن "الشعب العراقي اليوم يشعر بالقلق حتى تجاه فرق الأمم المتحدة، فكيف إذا تدخلت أمريكا بشكل مباشر في عمل مفوضية الانتخابات"؟ مشيرة إلى أن "السماح لهؤلاء المستشارين بالتدخل سيقلل من شفافية الانتخابات ونزاهتها".

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد، أعلنت أمس دعمها إجراء الانتخابات العراقية في الـ12 مايو/ أيار المقبل، محذرة من أن تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور.

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المصدر: وكالات

علي جعفر

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