تشكيك إماراتي في صحة تسجيل الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني

شككت مصادر إماراتية في صحة التسجيل الصوتي الأخير للشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني، الذي كشف فيه عن ضغوط مورست عليه في الإمارات دفعته إلى التفكير في الانتحار.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن تلك المصادر اعتبارها أن ما جاء في المقطع من ادعاء أن أزمة قطر سببها رغبة الدول المقاطعة في الحصول على ثروة قطر "هو أمر مثير للضحك".

ورأت المصادر أنه بغض النظر عن صحة التسجيل من عدمه فإن تغير مواقف الشيخ عبدالله بن علي "سواء بمحض إرادته أو جراء ما يتعرّض له من ضغوط من الدوحة"، لا يغير من واقع وحقيقة الأزمة.

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من جهته توعد رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي علي راشد النعيمي الدوحة بكشف حقيقة موضوع الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بالصوت والصورة.

استمتعوا بمتابعة مسرحية الاكاذيب و التضليل الإعلامي التي يقوم بها #تنظيم_الحمدين فيما يتعلق بموضوع عبدالله بن علي و بعدها سنكشف الحقيقة بالصوت و الصورة — د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) January 19, 2018

وكانت الحكومة الإماراتية، نفت الأحد الماضي، احتجاز عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني، في إمارة أبو ظبي من قبل السلطات المحلية.

وقال مصدر مسؤول من وزارة الخارجية الإماراتية، حسب ما نقلته وكالة "وام" الرسمية إن "الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني حل ضيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلبه وحظي بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق الذي مارسته الحكومة القطرية عليه وقوبل بكل ترحاب وكرم".

المصدر: وكالات

علي جعفر