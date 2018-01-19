نصر الله: على الإسرائيليين أن يأخذوا تحذيرات لبنان بمنتهى الجدية

طالب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إسرائيل أخذ تحذيرات الدولة اللبنانية "بمنتهى الجدية"، مضيفا أن "لبنان سيكون موحدا لمنع العدو في التصرف بنقاط متنازع عليها".

وأضاف نصر الله خلال حفل تأبيني اليوم أن لبنان يجب أن يطبق التزامه بعدم التطبيع مع الإسرائيليين، داعيا الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الاستهداف الإسرائيلي المتجدد.

من جهة أخرى اعتبر نصر الله أن التفجير الذي استهدف أحد كوادر حركة "حماس" في صيدا "بداية خطرة ولا يجوز السكوت عليه"، مشددا على عدم السماح لإسرائيل بالعودة لما أسماه "القتل والاغتيال في لبنان".

المصدر: المنار

علي جعفر