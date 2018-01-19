وكادت لحوم الخنازير أن تصل إلى مطاعم الكفتة والكباب في القاهرة!

نقلت وسائل إعلام مصرية مؤخرا عن مديرية الطب البيطري بالقاهرة، ضبط مجزرة غير مرخصة بمنطقة منشأة ناصر، تبيع لحم الخنازير للمطاعم المتخصصة في وجبات الكباب والكفتة بالمدينة.

وذكرت جريدة "أهل مصر" أن مباحث التفتيش بمديرية الطب البيطري بالقاهرة بالاشتراك مع مباحث التموين، تمكنت من "ضبط المكان المسؤول عن الذبح المخالف، وعرضه على النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات".

ونقلت "بوابة البرلمان" عن الدكتور السيد عبيد وكيل مديرية الطب البيطري بالقاهرة أن المجزرة غير المعتمدة يتم بها تقطيع لحم الخنازير وبيعها على أنها "لحم ضأن" لمحال الأغذية والسوبر ماركت، مشيرا إلى مصادرة 14 خنزيرا قطّع كل منها إلى نصفين، إضافة إلى 140 كيلوغراما من لحم الخنازير المقطع.

وأفاد عبيد بأنه تم "ضبط اثنين من المسؤولين عن المجزرة غير المرخص بها، بالتعاون مع مباحث التموين، وتحرير محضر بالمخالفة، وقيده بقسم شرطة منشأة ناصر، وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأكد وكيل مديرية الطب البيطري في القاهرة أن المكان الذي تم ضبطه كان "يعمل بكميات محدودة ويوزع اللحوم مساء"، مضيفا أنه "تم إعدام المضبوطات وحرقها".

المصدر: بوابة البرلمان

محمد الطاهر