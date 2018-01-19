 
مباشر

أنقرة تربط حضور المعارضة السورية سوتشي بوقف الجيش السوري في إدلب

أخبار العالم العربي

أنقرة تربط حضور المعارضة السورية سوتشي بوقف الجيش السوري في إدلب
AFP
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrgp

ربطت تركيا مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في سوتشي بوقف "انتهاك دمشق لنظام وقف النار في محافظة إدلب".

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله: "نظام بشار الأسد ينتهك وقف النار، ويواصل تقدمه في محافظة إدلب. يجب وضع حد لانتهاكات وقف النار في تلك المنطقة كي تتمكن المعارضة السورية من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي".

وأضاف:"ما دامت الاشتباكات مستمرة، لن تتمكن المعارضة السورية من عقد اللقاءات أو المفاوضات مع نظام الأسد. هذا الأمر بعيد عن الواقع".

وأكد أوغلو أن بلاده مستمرة في المشاورات حول هذا الأمر مع الولايات المتحدة وروسيا.

وأشار إلى معارضة أنقرة القطعية لمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في مؤتمر سوتشي. وأضاف: "تعارض مجموعات كردية ذلك أيضا لأنها لا تشاطر الحزب المذكور فكره، وهي يمكنها تمثيل مصالح الأكراد، وتركيا تبحث مع روسيا وإيران أمر مشاركة هذه الجهات الكردية".

إقرأ المزيد
القوات الكردية في عفرين الخارجية الأمريكية: ندعو تركيا لعدم إرسال قواتها إلى عفرين السورية

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة