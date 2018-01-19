أنقرة تربط حضور المعارضة السورية سوتشي بوقف الجيش السوري في إدلب

ربطت تركيا مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في سوتشي بوقف "انتهاك دمشق لنظام وقف النار في محافظة إدلب".

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله: "نظام بشار الأسد ينتهك وقف النار، ويواصل تقدمه في محافظة إدلب. يجب وضع حد لانتهاكات وقف النار في تلك المنطقة كي تتمكن المعارضة السورية من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي".

وأضاف:"ما دامت الاشتباكات مستمرة، لن تتمكن المعارضة السورية من عقد اللقاءات أو المفاوضات مع نظام الأسد. هذا الأمر بعيد عن الواقع".

وأكد أوغلو أن بلاده مستمرة في المشاورات حول هذا الأمر مع الولايات المتحدة وروسيا.

وأشار إلى معارضة أنقرة القطعية لمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في مؤتمر سوتشي. وأضاف: "تعارض مجموعات كردية ذلك أيضا لأنها لا تشاطر الحزب المذكور فكره، وهي يمكنها تمثيل مصالح الأكراد، وتركيا تبحث مع روسيا وإيران أمر مشاركة هذه الجهات الكردية".

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين