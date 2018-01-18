الخارجية الأمريكية: ندعو تركيا لعدم إرسال قواتها إلى عفرين السورية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا إلى عدم إرسال قواتها إلى مدينة عفرين شمالي سوريا.

وفي إجابة على سؤال حول التهديدات التركية باقتحام عفرين لضرب القوات الكردية فيها، قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن "تحث تركيا على عدم اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل"، ودعت بدلا من ذلك أنقرة إلى مواصلة تركيزها على محاربة مسلحي تنظيم "داعش" في المنطقة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن أن بلاده تعتزم التدخل في عفرين ومنبج في سوريا، متهما واشنطن بعدم الالتزام بوعودها فيما يخص دعم المسلحين الأكراد في سوريا.

المصدر: رويترز

علي جعفر