سفير السعودية في اليمن: سفارتنا تعمل بشكل طبيعي

أكد سفير السعودية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن الهيئة الدبلوماسية تمارس أعمالها بشكل طبيعي، وأنها منحت 20 ألف تأشيرة عمل في المملكة للمواطنين اليمنيين.

وقال السفير محمد بن سعيد آل جابر في تصريح صحفي: "سنعقد لقاء تشاوريا مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي ستطلق خلال أيام، وسندرس الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق لإيصال الواردات إلى جميع أفراد الشعب اليمني".

وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد اليمني تحسنا وزيادة في الواردات بحجم أكبر مما كانت عليه خلال العامين الماضيين.

وشدد آل جابر، على أن دعم المملكة لليمن بملياري دولار يأتي في إطار حرصها على الشعب اليمني ومقدراته، لافتا إلى أن "المسلحين يريدون يمنا ضعيفا تسوده الفوضى والفقر وانعدام الأمن".

وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر استقبل سفير الرياض لدى اليمن محمد آل جابر، وقام الضيف بعدها بزيارة عدد من موانئ عدن ولقاء مجموعة من المسؤولين في الحكومة اليمنية وشخصيات وممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية، حيث جرى خلالها مناقشة الأوضاع في البلاد.

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المصدر: واس

هاشم الموسوي