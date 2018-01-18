فتح: ابتزاز وضغط واشنطن مرفوض

شددت حركة فتح، اليوم الخميس، على ضرورة أن تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه.

وقالت الحركة في بيان: "حركة فتح تؤكد أهمية استمرار الأونروا بالعناية باللاجئين الفلسطينيين، بالتزامن مع الاستمرار في الجهود من أجل حصولهم على حقوقهم في العودة وفي الملكية، خاصة ملكيتهم لأراضيهم، وفي التعويض، وهو ما يمكن أن يشكل إسهاما جادا في بناء السلام في الشرق الأوسط".

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وأضاف البيان: "من المهم هنا التنبيه على أن المساهمة الأمريكية للأونروا لا تمثل دعما ولا مساهمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي حتى لا تمثل دعما للشعب الفلسطيني بشكل عام ولا لجهود التنمية الاقتصادية الفلسطينية، هذا الدعم هو لوكالة من وكالات الأمم المتحدة، تعنى بلاجئي فلسطين وتحاول التخفيف من محنتهم ومعاناتهم خاصة في مجال التعليم والصحة".

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وتابع البيان:"الإجراء الأمريكي بطبيعة الحال يقوض عمل الأونروا ويلحق باللاجئين الفلسطينيين ضررا شديدا وستنجم عنه مخاطر حقيقية، وأمام أهمية عمل الوكالة وآثار الخطوة الأمريكية فإن حركة فتح تعبر عن إدانتها الشديدة لهذه الإجراءات".

وقالت الحركة في بيانها إن "طريقة الابتزاز والضغط التي تتبعها الإدارة الأمريكية مع الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق ببرامج لا تروق لإسرائيل والقوى اليمينية المتطرفة، هو أمر نؤمن أنه مرفوض من حيث المبدأ من قبل المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة قد أبلغت "الأونروا" بالتزامها بالمساهمة في ميزانية الوكالة بـ60 مليون دولار من أصل 125 مليون دولار للدفعة الأولى المقررة في العام 2018، ما يعني حجب نحو 65 مليون دولار من هذه الدفعة.

المصدر: معا

أحمد باديان