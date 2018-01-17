 
مباشر

على خلفية تقليص ترامب مخصصات الأونروا.. بلجيكا تخصص 23 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين

أخبار العالم

على خلفية تقليص ترامب مخصصات الأونروا.. بلجيكا تخصص 23 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين
Reuters
أطفال فلسطينيون في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jr90

أعلنت السلطات البلجيكية تخصيص 23 مليون دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على خلفية تقليص المساعدات الأمريكية.

وقال ألكسندر دي كرو نائب رئيس الوزراء البلجيكي إن وكالة الأونروا تعد "طوق نجاة" لغالبية الفلسطينيين وإن سلطات بلاده ستخصص المبلغ المذكور في "أقرب وقت".

وكان بيير كراهينبول المفوض العام لوكالة الأونروا أكد في وقت سابق أنه سيطالب دولا مانحة أخرى بتقديم مساعدات مالية وسيطلق "حملة عالمية لجمع الأموال" تهدف إلى الإبقاء على المدارس والعيادات التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين مفتوحة خلال عام 2018 وما بعده، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تقليص نحو نصف المساعدات المبدئية المقررة للوكالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت الثلاثاء أنها ستقدم 60 مليون دولار لوكالة الأونروا، وتجمّد 65 مليون دولار أخرى.

إقرأ المزيد
بيير كراهينبول المفوض العام لوكالة الأونروا الأونروا تطلق حملة تبرعات عالمية للفلسطينيين

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة