على خلفية تقليص ترامب مخصصات الأونروا.. بلجيكا تخصص 23 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين

أعلنت السلطات البلجيكية تخصيص 23 مليون دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على خلفية تقليص المساعدات الأمريكية.

وقال ألكسندر دي كرو نائب رئيس الوزراء البلجيكي إن وكالة الأونروا تعد "طوق نجاة" لغالبية الفلسطينيين وإن سلطات بلاده ستخصص المبلغ المذكور في "أقرب وقت".

وكان بيير كراهينبول المفوض العام لوكالة الأونروا أكد في وقت سابق أنه سيطالب دولا مانحة أخرى بتقديم مساعدات مالية وسيطلق "حملة عالمية لجمع الأموال" تهدف إلى الإبقاء على المدارس والعيادات التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين مفتوحة خلال عام 2018 وما بعده، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تقليص نحو نصف المساعدات المبدئية المقررة للوكالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت الثلاثاء أنها ستقدم 60 مليون دولار لوكالة الأونروا، وتجمّد 65 مليون دولار أخرى.

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المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين