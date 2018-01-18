تقرير بريطاني: تراجع حاد في حصيلة ضحايا الإرهاب في سوريا والعراق

خلص تقرير نشره "مركز جينز لأبحاث الإرهاب والتمرد" البريطاني، أن العراق وسوريا قد شهدا العام الماضي انخفاضا كبيرا في عدد ضحايا الإرهاب.

وورد في التقرير أنه ورغم العنف المستمر في البلدين، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى جراء هجمات التنظيمات الإرهابية على شاكلة تنظيم داعش.

ففي العراق قتل 3378 شخصا جراء الاعتداءات الإرهابية سنة 2017 مقابل 8437 سقطوا عام 2016، أي بانخفاض قدره 60%.

وفي سوريا، فقد تراجع عدد ضحايا الإرهاب لنفس الفترة بواقع بلغ 44%، حيث قتل 3641 شخصا في عمليات إرهاب وتمرد سنة 2017 مقابل 6477 قتيلا في 2016.

وأشار التقرير إلى أنه ورغم انخفاض عدد القتلى في سوريا والعراق، فإن وتيرة الإرهاب والتمرد في هذين البلدين لا تزال عالية ولا مثيل لها في العالم.

وذكر أنه ورغم فقدان تنظيم داعش مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق التي كان يسيطر عليها العام الماضي، فإن التنظيم لا يزال المنظمة "الإرهابية الأكثر نشاطا في العالم" من حيث عدد الهجمات.

ولفت إلى انخفاض في عدد قتلى الهجمات المسلحة من 27697 قتيلا عام 2016 إلى 18475 عام 2017.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله