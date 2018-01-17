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الإمارات تعلن عن طريقة الرد على "التعرض للطيران" وتشرح أسبابه

أخبار العالم العربي

الإمارات تعلن عن طريقة الرد على
Reuters David Gray
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انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء تطورات الأزمة مع قطر، على خلفية الاتهامات المتبادلة حول اختراق الأجواء واعتراض طائرة ركاب إماراتية.

وعزا قرقاش التطورات الأخيرة إلى قلق الدوحة وارتباكها ما دفعها إلى التصعيد، وكذلك رأى في الأحداث الأخيرة محاولة قطرية يائسة تخوفا من التهميش.

وأضاف قرقاش خلال تغريدة على حسابه في "تويتر": "ردنا سيكون متزنا وقانونيا وهدفه أمان الأجواء وأرواح الركاب".

من جانب آخر، سلّمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، رد دولة الإمارات على الاتهامات القطرية في مذكرة لمجلس الأمن، بشأن اختراق طائرة عسكرية إماراتية المجال الجوي القطري.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، أبلغت الاثنين، عن قيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة هبوطها في مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية، وهو ما نفته الدوحة.

المصدر: وكالات

نادر همامي

 

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