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الديوان الملكي السعودي يدعو لعدم التعرض للشيخة موزة

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الديوان الملكي السعودي يدعو لعدم التعرض للشيخة موزة
Reuters Vincent Kessler
أرشيف - أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند، باريس في 14 يوليو 2008
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دافع الديون الملكي السعودي، عن الحرمة الشخصية للشيخة موزة والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،إلا أنه شن هجوما عنيفا على زوجها أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني.

ونشر سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني، تغريدات جديدة يدعو فيها لعدم التعرض للشيخة موزة لا من قريب ولا من بعيد، وجاء فيها: "قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة، الأعراض خط أحمر".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع تويتر، قد تعرضوا بشكل سافر وبعيد عن الرصانة والأدب للشيخة موزة والدة الأمير تميم.

وعلى الرغم من دعوته لعدم التعرض للشيخة موزة، اختتم المستشار القحطاني تغريداته بمهاجمة النظام القطري وأميره السابق .

المصدر: تويتر+سبوتنيك

سعيد طانيوس

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