منظمة التحرير الفلسطينية تطلع دمشق على نتائج اجتماع المجلس المركزي

أعلن مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي أن الولايات المتحدة بقرارها إزاء القدس، أنهت دورها كوسيط نزيه في العملية السياسية في الشرق الأوسط.

وذكر عبد الهادي أثناء استقبال وزير الإعلام السوري عماد سارة له اليوم أن العالم وقف إلى جانب الحق، في التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض عبد الهادي مع مضيفه نتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي أكد رفض التطبيع العربي مع إسرائيل والاستمرار بالمقاومة الشعبية السلمية.

كما بحص الجانبان الاستعدادات لافتتاح مكتب تلفزيون فلسطين في دمشق.

من جهته، رحب عماد سارة وزير الإعلام السوري بافتتاح مكتب للتلفزيون الفلسطيني في دمشق، وتعهد بتقديم كل ما يحتاج إليه هذا المكتب من دعم وتسهيلات.

وأدان سارة قرار الإدارة الأمريكية تجاه القدس، وأكد أن سوريا رغم أزمتها ستبقي فلسطين وحقوق شعبها بوصلة لسياستها.

المصدر: وكالة وفا

ألكسندر توميلين