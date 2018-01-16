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الأردن يندد بوقف إسرائيل أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى

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الأردن يندد بوقف إسرائيل أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى
Reuters Ammar Awad
المسجد الأقصى
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ندد محمد المومني وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام بمطالبة السلطات الإسرائيلية إدارة أوقاف القدس بوقف كافة أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى.

وأكد المومني أن جميع شؤون المسجد الأقصى هي من اختصاص إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن لا علاقة للسلطات الإسرائيلية بأي من أعمال الصيانة والترميم في المسجد.

وأعرب المومني عن رفض المملكة لمثل هذه التصرفات الاستفزازية، وعن عزمها الاستمرار في النهوض بمسؤولياتها في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

المصدر: petra.gov.jo

ألكسندر توميلين

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