رئيس الأركان التركية: لن نسمح بتسليح الأكراد في سوريا

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، خلوصي آكار، أن بلاده لن تسمح بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) في سوريا.

وقال آكار خلال اجتماع اللجنة العسكرية للناتو في بروكسل: إنه "من غير الجائز دعم مسلحي YPG ووصفهم بـ "الشركاء في العمليات"، علما بأن نشاطهم الإجرامي وصلاتهم بإرهابيي PKK (حزب العمال الكردستاني) مثبتة بوقائع. وتركيا تعارض تسليح الإرهابيين ولن تسمح بذلك".

وأعرب رئيس الأركان التركي عن أمله بـ "تصحيح هذا الخطأ في أقرب وقت".

ودعا دول الناتو إلى عدم التمييز بين "التنظيمات الإرهابية".

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ويأتي ذلك على خلفية إعلان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عن بدء تشكيل "قوة أمن حدودية" جديدة بشمال سوريا، وذلك بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية"، المكونة من فصائل قوات حماية الشعب الكردية بشكل أساسي.

وتعتبر تركيا قوات حماية الشعب ذراعا سورية لحزب العمال الكردستاني المدرج على قائمة الإرهاب في تركيا. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده ستقوم بعملية عسكرية في عفرين بدعم قوات المعارضة السورية.

المصدر: الأناضول

أنطون زوييف