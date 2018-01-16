دي ميستورا يدرس المشاركة في "سوتشي" و"جنيف-9" قبل حلول فبراير

أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لا يزال ينظر في قرار المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية.

وأعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، أن دي ميستورا لم يتبن بعد قرارا نهائيا بشأن المشاركة في المؤتمر المزمع عقده في 29-30 يناير/كانون الثاني الجاري.

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ونقلت المسؤولة عن المبعوث الأممي تأكيده أن موقفه لا يزال ثابتا إزاء المؤتمر المقبل، حيث يرحب بكل ما يخدم المفاوضات الجارية تحت الرعاية الأممية بشأن التسوية السورية.

وذكرت فيلوتشي أن دي ميستورا يعمل حاليا على التحضيرات للجولة التاسعة من مفاوضات "جنيف"، مشيرة إلى رغبة الأمم المتحدة في تنظيم هذه الجولة قبل نهاية الشهر الجاري بالتوافق مع الخطط الأولية.

ورفضت المسؤولة التعليق على أنباء أفادت، نقلا عن رئيس وفد المعارضة نصر الحريري، بأن الجولة التاسعة من جنيف قد تنطلق في مونترو السويسرية في 21 أو 22 الشهر الجاري، واقتصرت بالقول إن المنظمة العالمية لم تعلن ولا تعتزم الإعلان عن هذا اللقاء.

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تجدر الإشارة إلى أن الجولة الأخيرة والثامنة من مفاوضات جنيف باءت بالفشل، حيث حمّل دي ميستورا وفدي الحكومة والمعارضة المسؤولية عن طرح شروط مسبقة ونسف الأجواء التفاوضية.

وأعلنت روسيا وإيران وتركيا، الدول الضامنة في مفاوضات أستانا، في ديسمبر/كانون الأول المنصرم رسميا عن عقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي جنوب روسيا، وسيركز هذا المؤتمر الذي من المتوقع أن يشارك فيه نحو 1.5 ألف ممثل للقوى السياسية السورية على مسألتي صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تحت الرعاية الأممية على أساسه.

المصدر: تاس

نادر عبد الرؤوف