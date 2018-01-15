مكتب دي ميستورا "لا يعلق على التعليقات"

رفض مكتب ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي إلى سوريا التعليق على انتقادات دمشق الأخيرة لدي ميستورا على "تردده" في حضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقال مايكل كونتي القائم بأعمال رئيس مكتب دي ميستورا في حديث لوكالة "تاس" اليوم الاثنين: "لا نعلق على التعليقات".

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وأشار كونتي إلى أن مكتب الأمم المتحدة في جنيف لا يزال متمسكا بالموقف الذي استعرضه دي ميستورا في موجز صحفي عقده في مجلس الأمن الدولي في الـ19 من ديسمبر الماضي.

وذكر أن دي ميستورا، لم يعلن حتى الآن مشاركته من عدمها في مؤتمر سوتشي الروسية يومي الـ29 والـ30 من الشهر الجاري، كما لم يصدر عنه أي إعلان بشأن مواعيد الجولة الدورية التاسعة من المفاوضات السورية في جنيف، والتي أكد دي ميستورا أنه سيعقدها مطلع العام الجديد.

يذكر أنه سبق لفيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري واعتبر أن دي ميستورا، "لم يلعب دورا متوازنا ونزيها وجديا في حل الأزمة في سوريا، لأنه كان منحازا لمصلحة من يملي عليه من دول غربية وخليجية".

ومن المنتظر أن يحضر مؤتمر سوتشي ما لا يقل عن 1,5 ألف شخصية تمثل مختلف القوى السياسية والأطياف السورية.

المصدر: تاس

قدري يوسف