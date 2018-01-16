قطر تتباهى بمطار حمد الدولي

قالت وكالة الأنباء القطرية، أمس الاثنين، إن مطار حمد الدولي أعلن استقبال 120 مليون مسافر منذ بداية عملياته التشغيلية في مايو/أيار 2014 وحتى نهاية 2017.

وشهد عام 2017 زيادة إجمالية سنوية في حجم الشحن بلغت 14.52 في المئة بواقع 1.9 مليون طن خلال العام ذاته.

كما سجل المطار زيادة في عدد المسافرين بمعدل 3.75% خلال الفترة ذاتها، بعد الانخفاض الأولي في أعداد المسافرين عبر المطار في يونيو/حزيران 2017 نتيجة المقاطعة.

ويضم مطار حمد القطري مدرجين من بين الأطول في العالم، وبرجين بشكل فني لمراقبة الحركة الجوية، ومبنى للمسافرين مع قدرة استيعاب أولية تقدر بـ 30 مليون مسافر سنويا، فضلا عن أكثر من 40.000 متر مربع فيها محال للبيع وأماكن للطعام والشراب وجامع وفندق داخلي.

المصدر: وكالات

رُبى آغا