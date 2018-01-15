السعودية تدين "اعتراض قطر" طائرتين مدنيتين إماراتيتين

أدانت الحكومة السعودية "اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين وهما في طريقهما إلى المنامة" نظرا لخطورة هذه الخطوة وتهديدها أمن وسلامة حركة الطيران المدني.

وبهذا الصدد، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية: "هذا الإجراء يشكل تهديدا لسلامة الطيران المدني وخرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار أن بياني الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أكدا على أن الرحلتين اعتياديتان ومجدولتان ومعروفتا المسار ومستوفيتان للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

ندين اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين متجهتين إلى عاصمة مملكة البحرين #المنامةpic.twitter.com/K2D0FMKaeh — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 15 января 2018 г.

الإدانة السعودية تأتي بعد تنديد شديد بالحادث صدر عن مصر والبحرين.

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وتجري هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد ملموس للتوتر في العلاقات بين الإمارات وقطر على خلفية إعلان الدوحة أن طائرتين إماراتيتين حربيتين خرقتا المجال الجوي القطري مرتين في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي و3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت قطر، في رسالة بعثتها للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمجلس الأمن الدولي بخصوص الحادث الأول: "إنه في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظا على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية".

ويأتي هذا التصعيد وسط توتر غير مسبوق يخيم على الخليج إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الـ5 يونيو/تموز 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقفها الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة فيما تعتبر الدوحة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتستند إلى مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: الخارجية السعودية + وكالات

رفعت سليمان