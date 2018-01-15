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موغيريني ترحب بتفعيل الحوار بين بروكسل والرياض

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موغيريني ترحب بتفعيل الحوار بين بروكسل والرياض
twitter/ @KSAMOFA
مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير
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رحبت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني خلال لقاء عقدته مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير باستعداد الرياض لتعميق العلاقات مع بروكسل.

وقالت موغيريني خلال اللقاء الذي عقد في بروكسل:"نرحب باستعداد السعودية لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. إرسال البعثة السعودية إلى بروكسل وتشكيل قسم جديد في الخارجية السعودية يعنى بالعلاقات معها، خير دليل على أهمية العلاقات مع أوروبا بالنسبة إلى الرياض".

وبحثت موغيريني والجبير، سبل تفعيل الحوار حول قضايا السياسة والتعاون بين الاتحاد والسعودية، مشيرة إلى أهمية العلاقات بين بروكسل والرياض والتي صارت تحمل طابعا استراتيجيا".

كما بحث الجانبان التطورات الأخيرة في المنطقة وخارجها، وسبل إحلال السلام في الشرق الأوسط وسوريا والعراق واليمن ولبنان والساحل الإفريقي.

كما تطرقا إلى الوضع في الخليج وخطة العمل المشتركة والشاملة حول ملف إيران النووي.

المصدر: إنترفاكس

رفعت سليمان

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