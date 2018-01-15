العاهل الأردني يتفقد الحرس على حدود سوريا

تفقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني القوات المسلحة حيث زار لواء حرس الحدود الـ2 على الحدود السورية اليوم الاثنين.

ودشّن عبد الله الثاني أحد المباني الإدارية المصممة بطريقة هندسية جديدة تناسب مع طبيعة المنطق بما يخدم توفير سبل الراحة لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية ورفع الكفاءة وروحهم المعنوية.

جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة يزور واجهة المنطقة العسكرية الشمالية - لواء حرس الحدود/2#الغد_الأردني#الأردنpic.twitter.com/pQlo7Razws — جريدة الغد (@AlghadNews) 15 января 2018 г.

وأشاد بـ"المستوى المتميز الذي وصلت إليه وحدات القوات المسلحة ومختلف تشكيلاتها، والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبوها".

يشار إلى أن ما يثير قلق عمّان، ما يسمى بـ"فصيل جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم "داعش" الإرهابي، والناشط في حوض نهر اليرموك في ريف درعا السورية الغربي على الحدود الشمالية للأردن.

وسبق لمصدر حكومي أردني وأكد مؤخرا أن التحالف الدولي الذي انضم إليه الأردن، "سيقضي على التنظيمات الموالية لـ"داعش" في الجنوب السوري، وبينها "جيش خالد"، خدمة لاستقرار المنطقة.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا