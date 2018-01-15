منح عهد التميمي جائزة "القلب الشجاع" لعام 2017

منحت مؤسسة القوقاز الدولية ومقرها تركيا الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي التي أصبحت أيقونة للنضال الفلسطيني شهادة "القلب الشجاع لعام 2017".

ووقع اختيار مؤسسة القوقاز على عهد التميمي تقديرا لها على شجاعتها في التصدي لجنود الجيش الإسرائيلي في قريتها النبي صالح في قضاء رام الله، وفي منزلها الذي اقتحموه لاقتيادها.

وكتبت المؤسسة في نص شهادة الجائزة الممنوحة لعهد: "شجاعتكم أصبحت أملا ومثالا للمسلمين في العالم الذي امتلأ بالظلم. عملكم بإخلاص وتفان من أجل الهدف الذي تمثلونه وشكل لوحة مثالية، شاهده الرأي العام ولجنتنا. موقفكم الثابت، وشجاعتكم أصبحت أملا لفلسطين. قررنا تكريمكم بجائزة "شجاعة العام"، متمنين لكم دوام النجاح والصحة والسعادة، ولكم منا أطيب التحيات".

وتسلم السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، شهادة تقدير عهد التميمي بالنيابة عنها وعن عائلتها، حيث لا تزال موقوفة منذ الـ19 من الشهر الماضي في سجن عوفر في انتظار بتّ القضاء العسكري الإسرائيلي في قضيتها.

المحكمة العسكرية الإسرائيلية قضت اليوم بتمديد اعتقال عهد التميمي على ذمة التحقيق حتى استكمال إعداد لائحة الاتهامات التي قد تسند إليها.

المصدر: معا

إينا أسالخانوفا