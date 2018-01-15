 
مباشر
عاجل
مراسلنا: سلطات كردستان العراق وافقت على إخضاع مطاري أربيل والسليمانية لسلطة الطيران المدني العراقية

الأسد يلتقي الأدباء والكتاب العرب

أخبار العالم العربي

الأسد يلتقي الأدباء والكتاب العرب
الرئاسة السورية
بشار الأسد يستقبل رؤساء الوفود لدى اجتماع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jqvh

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الحفاظ على هوية العرب يتطلب وجود فكر تجديدي وحوار منهجي بين المثقفين في المنطقة.

وحذر الأسد لدى استقباله رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع أمانة اتحاد الأدباء والكتاب العرب المنعقد في دمشق من أنه لا يمكن فهم الأزمات والحروب التي تشهدها بعض الدول العربية بمعزل عن فهم مشكلة الفكر العربي.

وقال: "يجب خلق حالة من الوقاية الفكرية لدى المجتمعات العربية، وهذا يتطلب وجود فكر تجديدي وحوار منهجي بين المثقفين العرب لوضع الأولويات الملحة للنهوض، ثم التواصل المستمر مع الناس".

وأشار إلى أن دور المثقف يكمن في منع الأجيال الجديدة من الذهاب إما باتجاه التطرف أو الاغتراب، معتبرا أن المقاومة الحقيقية هي فكرية أولا لأنها ترفض إلغاء الهوية والانتماء.

واعتبر أن الفكر كان أحد أهم عوامل صمود الشعب السوري أمام الأزمة التي واجهها، وأضاف: "الحرب التي شنت على سوريا هي حرب فكرية وإعلامية".

المصدر: الرئاسة المصرية

نادر عبد الرؤوف

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
قوة عسكرية أميركية على حدود سوريا مع العراق وتركيا: ما تداعيات مثل هذه الخطوة ؟