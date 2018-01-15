الأسد يلتقي الأدباء والكتاب العرب

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الحفاظ على هوية العرب يتطلب وجود فكر تجديدي وحوار منهجي بين المثقفين في المنطقة.

وحذر الأسد لدى استقباله رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع أمانة اتحاد الأدباء والكتاب العرب المنعقد في دمشق من أنه لا يمكن فهم الأزمات والحروب التي تشهدها بعض الدول العربية بمعزل عن فهم مشكلة الفكر العربي.

وقال: "يجب خلق حالة من الوقاية الفكرية لدى المجتمعات العربية، وهذا يتطلب وجود فكر تجديدي وحوار منهجي بين المثقفين العرب لوضع الأولويات الملحة للنهوض، ثم التواصل المستمر مع الناس".

وأشار إلى أن دور المثقف يكمن في منع الأجيال الجديدة من الذهاب إما باتجاه التطرف أو الاغتراب، معتبرا أن المقاومة الحقيقية هي فكرية أولا لأنها ترفض إلغاء الهوية والانتماء.

واعتبر أن الفكر كان أحد أهم عوامل صمود الشعب السوري أمام الأزمة التي واجهها، وأضاف: "الحرب التي شنت على سوريا هي حرب فكرية وإعلامية".

المصدر: الرئاسة المصرية

نادر عبد الرؤوف