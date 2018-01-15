مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة جيوس بالضفة الغربية

أفادت مراسلة RT اليوم الاثنين بأن شابا فلسطينيا قد قتل خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة جيوس في الضفة الغربية.

كما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن الشاب أحمد عبد الجابر محمد سليم ذا الـ28 عاما، قد قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات ببلدة جيوس شرق قلقيلية.

وتؤكد الأنباء الواردة من الضفة، أن الشاب أصيب برصاصة في الرأس أدت إلى مصرعه خلال دقائق، فيما تشير مصادر فلسطينية إلى أن المواجهات كانت "طفيفة"، وأن "القوات الإسرائيلية سارعت إلى إطلاق النار على الشبان الفلسطينيين" في البلدة المذكورة.

استشهاد الشاب احمد سليم ٢٠ عام من بلدة #جيوس شرق #قلقيلية برصاصة في الراس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال . pic.twitter.com/z61BpYrHj4 — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) 15 января 2018 г.

المصدر: RT + وكالة "معا"

ياسين بوتيتي