اعتقال 41 شخصا في تجدد الاحتجاجات في تونس

اعتقلت السلطات التونسية 41 شخصا في أعمال شغب شهدتها ليلة الأحد ضواحي تونس العاصمة ومدن أخرى رافقت الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة.

وأوضح خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، أن الشرطة اعتقلت 41 شخصا لمشاركتهم في أعمال شغب واعتداءات على المنشآت الحكومية والخاصة خلال احتجاجات ليلية.

يشار إلى أن الاشتباكات بين المحتجين والشرطة قد تجددت ليلة الأحد في بعض أحياء تونس العاصمة، وفي محافظة القصرين، حيث أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وارتفعت حصيلة المعتقلين إثر الصدامات بين المتظاهرين والشرطة إلى 850 شخصا منذ الاثنين الماضي، إذ اندلعت الاحتجاجات على قرار الحكومة زيادة أسعار عدد من السلع الأساسية مع دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ.

وندد المتظاهرون بغلاء الأسعار وبقانون المالية، مطالبين الحكومة بالتراجع عن قراراتها، ومراجعة السياسات الضريبية ومحاربة الفساد.

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المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين