والي الخرطوم: استدعاء السفير من القاهرة كان بدافع الحرص على العلاقات الأخوية

أكد عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم أن استدعاء بلاده لسفيرها في القاهرة كان بهدف تأكيد الحرص على العلاقات الأخوية مع مصر.

ورأى حسين في كلمة أمام اجتماع لمجلس شورى الحزب بالعاصمة أن هذا الهدف مشروط بـ"الاحترام المتبادل وإيقاف الحملات الإعلامية المعادية للسودان التي يقودها أصحاب الأجندة الخفية للإساءة للعلاقات السودانية منذ زيارة الشيخة موزة والرئيس التركي للسودان".

كما دعا المسؤول السوداني الذي يتولى أيضا رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم الأعضاء " للاستعداد للمعركة دفاعا عن السودان وعزة وكرامة شعبه، مؤكدا استعداد مجلس شوري الحزب لرد أي عدوان على الوطن".

وشدد والي الخرطوم في كلمته على " جاهزية القوات المسلحة وقوات الأمن والدعم السريع وجموع الشعب السوداني للتصدي لأي عدوان ضد الوطن في مختلف حدوده وأرجائه ومنافذه".

المصدر: موقع وزارة الدفاع السودانية

محمد الطاهر