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حماس ترد على محمود عباس بسبب "بعض العبارات المنفلتة"!

أخبار العالم العربي

حماس ترد على محمود عباس بسبب
Reuters
عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار
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استنكرت حركة حماس ما وصفته بتطاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس على محمود الزهار، أحد أبرز قيادييها.

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وأفاد بيان للحركة بأنه "تقديرا لحساسية المرحلة التي تمر به قضية فلسطين، وحفاظا على وحدتنا الوطنية في مواجهة المشاريع التصفوية، واحتراما لتضحيات شعبنا وتاريخه العريق؛ فإن حركة حماس ستترفع عن الرد على هذا التطاول".

وشددت حماس في بيانها على أن "تاريخ والد الشهداء القائد الزهار وتضحياته ونضالاته وجهوده ومواقفه المسؤولة من أجل تحقيق المصالحة أكبر بكثير من أن تنال منها بعض العبارات المنفلتة".

المصدر: hamas.ps

محمد الطاهر

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