من يتخذ القرارات في الجزائر؟

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن "الكلمة الأولى والأخيرة في اتخاذ القرارات في الميدان الاقتصادي تعود للرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

إقرأ المزيد

وأوضح السعيد، أمس الأحد، خلال إشرافه على انطلاق أعمال المؤتمر الولائي السابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، "أن المركزية النقابية تدعم جل قرارات رئيس الجمهورية التي تعمل من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعمال".

و قال: " ليس لدينا أدنى شك في حنكة و خبرة و دراية رئيس الجمهورية بالأمور الاقتصادية و نحن فخورون أن تكون مثل هذه القرارات تصدر من رئيس البلاد".

و أضاف أن المركزية النقابية تعتمد على "سياسة مرنة في تعاملها مع شركائها"، معتبرا أنه "لا وجود لتنمية اقتصادية واجتماعية دون الأمن والسلم الاجتماعي"، مذكرا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "يبتعد كل البعد عن الخطاب المكهرب و الصدام مع أرباب العمل".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

رُبى آغا