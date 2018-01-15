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مصر.. الوزراء الجدد يؤدون القسم أمام السيسي

أخبار العالم العربي

مصر.. الوزراء الجدد يؤدون القسم أمام السيسي
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أدى الوزراء الأربعة الجدد في الحكومة المصرية اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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وشملت التعيينات الجديدة وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي، وتعيين إيناس مصطفى حسن عبد الدايم وزيرة للثقافة، ووزيرة السياحة رانيا عبد المنعم المشاط، ووزير قطاع الأعمال خالد محمد علي بدوي، بالإضافة إلى نائب لوزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية، ونائب لوزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، أن الرئيس أعرب عن تمنياته للوزراء ونائبي الوزيرين الجدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، بما يحقق مصالح الشعب المصري، وإيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته الطارئة أمس الأحد، على التعديل الوزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بأغلبية الأعضاء الحاضرين‪ .

المصدر: وكالات

نادر همامي

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