لأول مرة في تاريخ مصر.. المرأة المصرية تحصل على 6 مقاعد في مجلس الوزراء

للمرة الأولى في تاريخ الحكومة المصرية تحصل المرأة المصرية على 6 مقاعد داخل مجلس الوزراء، بما يقترب من 20% الحكومة.

وذلك بعد اختيار وزيرتين جديدتين في التعديل المحدود الذي أقره البرلمان المصري اليوم.

وصوت مجلس النواب في جلسة عامة طارئة، اليوم الأحد، على تعديل وزاري محدود تضمنه خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، يشمل 4 حقائب وزارية، إذ حل اللواء أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية بدلا من هشام الشريف، وخالد بدوى وزيرا لقطاع الأعمال بدلا من أشرف الشرقاوي، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة بدلا من يحيى راشد، وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة بدلا من حلمي النمنم.

باختيار إيناس عبد الدايم ورانيا المشاط يقفز عدد الوزيرات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل من 4 إلى 6، إذ تنضم الوزيرتان الجديدتان إلى القائمة السابقة التى تضم: وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولة سحر نصر، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم.

يُذكر أن التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب اليوم، تضمن بجانب اختيار 4 وزراء جدد، تعيين نائبين جديدين لوزيري الإسكان والصحة، إذ تضمن خطاب رئيس الجمهورية اختيار المهندس عاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان، والدكتور طارق توفيق نائبا لوزير الصحة والسكان.

المصدر: "اليوم السابع"