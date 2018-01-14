إجراء قانوني جديد يفيد زوجات المقيمين في قطر

أفادت صحيفة "العرب" القطرية اليوم الأحد بأن السلطات القطرية قد تبنت قانونيا جديدا يفيد زوجات الأجانب المقيمين في دولة قطر ويتيح لهن العمل.

ويتيح الإجراء الجديد للسيدات اللواتي على كفالة ذويهن ويرغبن بالعمل في قطر، التقدم بـطلب خطي إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للحصول على ترخيص عمل.

وذكرت الصحيفة أن الإجراءات المطلوبة تتسم بالسهولة، وتتلخص في تعبئة نموذج الطلب مع صورة شخصية، وتقديمه إلى إدارة الاستخدام في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

المصدر: صحيفة "العرب" القطرية

ياسين بوتيتي