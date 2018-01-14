الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة هامة في افتتاح أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير

يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، كلمة هامة في افتتاح أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي يستمر ليومين، تتعلق بمجمل التطورات المتعلقة بالقرار الأمريكي إزاء القدس.

وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إنه من المتوقع حضور 90 عضوا من أصل 114 من أعضاء المجلس المركزي، أي أن نصاب الانعقاد الجلسة سيكون مكتملا.

وأضاف الزعنون في تصريحات لـ"صوت فلسطين"، السبت، "سيحضر الاجتماع نحو 160 عضوا مراقب، أي الذين سيحضرون الجلسة ما يقارب 250 عضوا".

وأشار رئيس المجلس الوطني إلى أن أعمال المجلس المركزي الذي يستمر يومين تبدأ بكلمة لرئيس المجلس الوطني، ومن ثم كلمة لرئيس لجنة المتابعة العربية لشؤون الجماهير العربية في الداخل، ومن ثم كلمة الرئيس محمود عباس.

المصدر: وفا

ياسين بوتيتي