العاهل الأردني: القدس مفتاح تحقيق السلام وحل الصراعات في المنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله وزيرة الدفاع الألمانية أهمية تسوية قضية القدس ضمن إطار حل شامل يحقق قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف عبد الله الثاني، أن "القدس مفتاح تحقيق السلام وحل الصراعات والأزمات السياسية في الشرق الأوسط، وأنها يجب أن تكون مدينة تجمع ولا تفرق".

ودعا المجتمع الدولي في هذه المناسبة إلى تحمل مسؤولياته في دعم الفلسطينيين، مشيرا إلى ضرورة العمل مع الإدارة الأمريكية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

كما بحث عبد الله الثاني مع وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، علاقات التعاون بين عمّان وبرلين ولاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي