أمناء سر حركة فتح يقاطعون افتتاح المجلس المركزي بسبب حضور القنصل الأمريكي

أعلن أمناء سر حركة فتح في الضفة الغربية، مساء الأحد، مقاطعة الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي بسبب حضور القنصل الأمريكي في القدس لأعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وقال جهاد رمضان أمين سر حركة فتح في محافظة نابلس، إن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع ومشاورات بين أمناء سر الأقاليم التابعة لحركة فتح لتكون رسالة واضحة للقنصل الأمريكي.

كما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن أنه ضد مشاركة القنصل الأمريكي بافتتاح المركزي.

المصدر: وكالة "معا"

ياسين بوتيتي