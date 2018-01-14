بث تسجيل للشيخ عبد الله بن علي آل ثاني يقول فيه إنه محتجز في الإمارات

نشر الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني اليوم الأحد شريط فيديو أكد فيه أنه محتجز في إمارة أبو ظبي.

وقال عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني "أنا متواجد في أبو ظبي في ضيافة الشيخ محمد لكنه ليس في وضع الضيافة وإنما في وضع حجز".

وأشار إلى أنهم قالوا له ألا يخرج من مكانه، وأضاف: "إذا حدث لي شيء فأهل قطر بريئون منه".

وأكد أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي هو من يتحمل مسؤولية أي شيء يحدث له.

المصدر: صحيفة العرب القطرية

ياسين بوتيتي